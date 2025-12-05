Апелляционный суд принял решение по делу Али Керимли

В Бакинском апелляционном суде состоялось заседание по апелляционной жалобе на решение об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, задержанного в ходе операции СГБ.

Как сообщает Report, суд не удовлетворил жалобу.

Напомним, что Сабаильский районный суд избрал в отношении Керимли меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца и 15 дней.

Отметим, что задержанному СГБ председателю ПНФА Али Керимли и члену президиума партии Мамеду Ибрагиму предъявлено обвинение по статье 278.1 УК АР (действия, направленные на насильственный захват власти, насильственное изменение конституционного строя государства).

Оба задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного в СГБ в отношении Рамиза Мехтиева.