    Vəhşi heyvan və quşların ictimai müəssisələrdə saxlanması ilə bağlı monitorinqlərə başlanılıb

    Sağlamlıq
    • 19 sentyabr, 2025
    • 15:56
    Vəhşi heyvan və quşların ictimai müəssisələrdə saxlanması ilə bağlı monitorinqlərə başlanılıb

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) ölkə üzrə ictimai iaşə müəssisələrində və ailəvi istirahət mərkəzlərində müvafiq monitorinqlərə başlayıb.

    Bu barədə "Report"a AQTA-dan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, vəhşi heyvan və quşların ailəvi istirahət məkanlarında və ictimai iaşə müəssisələrində saxlanılması və nümayiş etdirilməsi qanunla qadağandır:

    "Son dövrlərdə ictimai iaşə müəssisələri və ailəvi istirahət mərkəzlərində müxtəlif növ vəhşi heyvan və quşların saxlanılaraq nümayiş etdirilməsi hallarının geniş yayılması müşahidə olunur. Bu hal heyvan və quşların insanlarla təması, zoonoz xəstəlik törədicilərinin insanlara ötürülməsi, həmçinin ölkədə bioloji təhlükəsizliyin pozulması kimi risklər yaradır".

    Belə hallarda yarana biləcək təhlükəli xəstəliklərin qarşısının alınması və biotəhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi məqsədilə monitorinqlər mütəmadi olaraq davam etdiriləcək.

    Qanunvericiliyin tələblərinin pozulması halları müəyyən edilərsə, Agentlik müvafiq inzibati tədbirlər görəcək.

    Общественные заведения в Азербайджане проверяют на содержание диких животных и птиц

