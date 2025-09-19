Общественные заведения в Азербайджане проверяют на содержание диких животных и птиц
- 19 сентября, 2025
- 16:37
Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) начало проверку предприятий общественного питания и семейных центров отдыха по всей стране.
Как сообщили в Агентстве Report, несмотря на запрет законом, случаи содержания и демонстрации диких животных и птиц в таких местах участились.
"Это создает риск передачи зоонозных заболеваний людям и нарушает биологическую безопасность страны", - отметили в АПБА.
Мониторинг будет проводиться регулярно для предотвращения опасных заболеваний и обеспечения биобезопасности.
При выявлении нарушений Агентство примет соответствующие административные меры.
