Йерликая: В Турции предотвращены десятки терактов, сотни подозреваемых задержаны

В этом году 103 члена террористических организаций вернулись в Турцию из-за рубежа и сдались силам безопасности.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщил глава МВД страны Али Йерликая.

По его словам, в Турции предотвращены 30 террористических актов: "Было задержано 439 человек, находившихся в розыске по делам о терроризме. В 2025 году в рамках борьбы с терроризмом были уничтожены 308 пещер и укрытий. Наши беспилотники и пилотируемые разведывательные самолеты совершили 44 157 часов полетов. Семеро лиц, разыскиваемых по "красным уведомлениям" Интерпола, были экстрадированы в нашу страну".

Министр добавил, что 71 человек, находящийся в розыске по делам о терроризме, объявлен в "красный бюллетень" Интерпола. В рамках борьбы с терроризмом всего были арестованы 2 578 человек: 1 602 человека из FETÖ, 746 - из ИГИЛ и других террористических организаций.

Йерликая также сообщил, что в первых 11 месяцах текущего года в операциях против наркоторговцев было арестовано 40 346 человек, а за последние 2,5 года - 96 000 человек: "Кроме того, в первые 11 месяцев текущего года были нейтрализованы 120 организованных преступных групп, связанных с наркотиками, а за последние 2,5 года - 349 групп. Только в этом году задержаны 31 390 лиц, находившихся в розыске за наркопреступления, а также 51 иностранный гражданин, разыскиваемый по "красным уведомлениям" Интерпола. В ходе операций изъято 47 тонн наркотиков и 130 миллионов таблеток. Согласно отчету Европейского агентства по наркотикам за 2025 год, среди 21 страны, предоставившей данные о смертях, связанных с наркотиками, Турция занимает 18-е место, то есть мы в числе четырех стран с наименьшими показателями. Мы не можем допустить, чтобы из-за наркотиков погиб хотя бы один человек".