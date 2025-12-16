Стармер: "Коалиция желающих" подготовила планы развертывания войск в Украине

"Коалиция желающих" подготовила планы по укреплению обороноспособности Украины и развертыванию войск на украинской территории в случае необходимости.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, отвечая на вопросы глав комитетов Палаты общин (нижней палаты парламента).

"В рамках коалиции желающих у нас был политический процесс с участием лидеров стран и у нас был военный процесс с участием военных планировщиков. Мы говорили, что хотим разработать военные планы для обеспечения безопасности в воздухе, на море и на земле и для укрепления собственных возможностей Украины. Сейчас у нас есть военный план для каждой из этих сфер. В случае необходимости это включает наземное развертывание, но в настоящий момент приоритетный вопрос заключается в том, сможем ли мы прийти к справедливому и длительному миру", - сказал он.