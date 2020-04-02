Завотделом TƏBİB: Единственный способ защиты от болезни - самоизоляция

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На сегодняшний день можно говорить о случаях внутреннего инфицирования в стране. Единственный способ защиты от болезни – самоизоляция.

Как сообщает Report, об этом сказала завотделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева во время выступления на брифинге в оперативном штабе при Кабинете Министров Азербайджана.

Она напомнила, что лекарство от коронавируса до сих пор не найдено.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.