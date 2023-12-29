Замминистра: Сортировка медицинских отходов не проводится должным образом

Заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов заявил, что сортировка медицинских отходов проводится не на должном уровне.

Заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов заявил, что сортировка медицинских отходов не проводится должным образом.

Как сообщает Report , об этом замминистра заявил на организованном совместно министерствами здравоохранения и экологии и природных ресурсов просветительском мероприятии для медицинских работников, посвященном правильному обращению с медицинскими отходами.

Замминистра подчеркнул, что медицинские отходы представляют собой биологическую угрозу.

"Эти отходы - микробы, вирусы выводятся из организма больных людей. В настоящее время они могут представлять серьезную угрозу как для медицинских работников, так и для простых людей. Вопрос медицинских отходов приобрел актуальность во время пандемии коронавируса", - сказал Н.Зейналов.

По его мнению, надлежащая сортировка медицинских отходов должна проводиться в первую очередь медицинским персоналом медучреждений.