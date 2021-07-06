Замминистра: Россия поставила Азербайджану 200 тыс. доз вакцины Спутник V

Дружественные отношения между Азербайджаном и Россией имеют глубокие корни и в период пандемии проявили себя активной поддержкой.

Дружественные отношения между Азербайджаном и Россией имеют глубокие корни и в период пандемии проявили себя активной поддержкой.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на торжественном вручении дипломов Первому выпуску специалистов Бакинского филиала Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова.

Т. Мусаев отметил, что министерство здравоохранения Российской Федерации оказало поддержку Азербайджану в виде "обеспечения лабораторной диагностики, а также обеспечением всем известной вакциной "Спутник V", 200 тыс. доз которых уже находятся в Азербайджане и активно используются в вакцинационной кампании".

Чичек Мамедова