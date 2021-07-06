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Мурашко: Бакинский филиал МГМУ имени Сеченова - хороший поставщик кадров в Азербайджане

Мурашко: Бакинский филиал МГМУ имени Сеченова - хороший поставщик кадров в Азербайджане "При поддержке правительства Бакинский филиал МГМУ имени И.М.Сеченова развивается с хорошей скоростью, становясь настоящим поставщиком кадров в Азербайджане".
Здоровье
6 июля 2021 г. 15:12
Мурашко: Бакинский филиал МГМУ имени Сеченова - хороший поставщик кадров в Азербайджане

"При поддержке правительства Бакинский филиал МГМУ имени И.М.Сеченова развивается с хорошей скоростью, становясь настоящим поставщиком кадров в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на торжественном вручении дипломов Первому выпуску специалистов Бакинского филиала Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова.

Он отметил, что почти 20 процентов выпускников этого года получат "красные дипломы".

"Вы самый яркий выпуск этого филиала. Важно, чтобы каждый из вас, выходя на длинную жизненную дорогу врача, помнил имя каждого из своих педагогов", - заявил М. Мурашко.

Министр пожелал всем выпускникам врачебной удачи и вручил им дипломы об окончании вуза.

М. Мурашко также вручил памятный знак ректору Бакинского филиала МГМУ имени И.М.Сеченова, профессору Азизу Алиеву.

Чичек Мамедова

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiyalı nazir: "Seçenov Universitetinin Bakı filialı Azərbaycana dəyərli kadr yetişdirir"

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