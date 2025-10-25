Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Закир Фараджов: В Азербайджане увеличится число операций по пересадке органов

    Здоровье
    • 25 октября, 2025
    • 10:20
    Закир Фараджов: В Азербайджане увеличится число операций по пересадке органов

    В Азербайджане в ближайшие годы процесс трансплантации органов от посмертных доноров будет активно развиваться.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, об этом заявил глава ИВ Сумгайыта Закир Фараджов на международной конференции, посвященной вопросам трансплантации органов.

    По словам Фараджова, тема пересадки органов от умерших доноров требует серьезного и ответственного подхода, а участие местных врачей в этом процессе имеет особое значение.

    "В этом году в стране проведено 305 операций по трансплантации органов - это маленький показатель. Уверен, что в ближайшее время пересадка органов от посмертных доноров будет развиваться гораздо быстрее", - сказал он.

    Zakir Fərəcov: Yaxın müddətdə meyitdən orqan transplantasiyası daha da sürətlənəcək

