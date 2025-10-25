Закир Фараджов: В Азербайджане увеличится число операций по пересадке органов
Здоровье
- 25 октября, 2025
- 10:20
В Азербайджане в ближайшие годы процесс трансплантации органов от посмертных доноров будет активно развиваться.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, об этом заявил глава ИВ Сумгайыта Закир Фараджов на международной конференции, посвященной вопросам трансплантации органов.
По словам Фараджова, тема пересадки органов от умерших доноров требует серьезного и ответственного подхода, а участие местных врачей в этом процессе имеет особое значение.
"В этом году в стране проведено 305 операций по трансплантации органов - это маленький показатель. Уверен, что в ближайшее время пересадка органов от посмертных доноров будет развиваться гораздо быстрее", - сказал он.
