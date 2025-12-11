Самолет Пашиняна около часа кружил над Тверской областью из‑за закрытого воздушного пространства

Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог сесть в Москве из‑за закрытого воздушного пространства и ушел на запасной аэродром.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Борт Пашиняна ACJ319 почти час кружил над Тверской областью, ожидая разрешения на посадку, но так и не получил добро. В итоге самолет отправили в Пулково (Санкт-Петербург - ред.), где около часа ночи и приземлился.

Премьер-министр Армении отправился в Москву после визита в Германию. В российской столице он примет участие в заседании межправительственного совета ЕАЭС. Из‑за ночной атаки украинских БПЛА на Москву в столичных аэропортах задержали более 170 рейсов.