Самолет Пашиняна около часа кружил над Тверской областью из‑за закрытого воздушного пространства
В регионе
- 11 декабря, 2025
- 10:51
Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог сесть в Москве из‑за закрытого воздушного пространства и ушел на запасной аэродром.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Борт Пашиняна ACJ319 почти час кружил над Тверской областью, ожидая разрешения на посадку, но так и не получил добро. В итоге самолет отправили в Пулково (Санкт-Петербург - ред.), где около часа ночи и приземлился.
Премьер-министр Армении отправился в Москву после визита в Германию. В российской столице он примет участие в заседании межправительственного совета ЕАЭС. Из‑за ночной атаки украинских БПЛА на Москву в столичных аэропортах задержали более 170 рейсов.
