    Hava məkanının bağlı olması səbəbindən Paşinyanın təyyarəsi Moskvaya enə bilməyib

    Region
    • 11 dekabr, 2025
    • 11:03
    Hava məkanının bağlı olması səbəbindən Paşinyanın təyyarəsi Moskvaya enə bilməyib

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın təyyarəsi hava məkanının bağlı olması səbəbindən Moskvada eniş edə bilməyib və ehtiyat aerodroma yola düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.

    Paşinyanın təyyarəsi təxminən bir saat Tver vilayəti üzərində dövrə vuraraq eniş üçün icazə gözləsə də, bu, mümkün olmayıb. Nəticədə Pulkovo aeroportuna göndərilən təyyarə gecə saat bir radələrində orada eniş edib.

    Ermənistanın Baş naziri Almaniyaya səfərindən sonra Moskvaya yollanıb. Rusiya paytaxtında o, Avrasiya İqtisadi İttifaqının Hökumətlərarası Şurasının iclasında iştirak edəcək. Ukrayna dronlarının gecə Moskvaya hücumu ilə əlaqədar paytaxt hava limanlarında 170-dən çox reys gecikib.

    Ermənistan Nikol Paşinyan Moskva Dron
    Самолет Пашиняна около часа кружил над Тверской областью из‑за закрытого воздушного пространства

