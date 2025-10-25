İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Zakir Fərəcov: Yaxın müddətdə meyitdən orqan transplantasiyası daha da sürətlənəcək

    Sağlamlıq
    • 25 oktyabr, 2025
    • 09:56
    Zakir Fərəcov: Yaxın müddətdə meyitdən orqan transplantasiyası daha da sürətlənəcək

    Yaxın müddətdə meyitdən orqan transplantasiyası daha da sürətlənəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov Sumqayıtda keçirilən "Regionda ilk: Meyitdən orqan nəqli. Uğurlu təcrübədən gələcəyə doğru" beynəlxalq elmi konfransda deyib.

    O qeyd edib ki, meyitdən orqan köçürülməsinə ciddi baxmaq lazımdır:

    "Sumqayıt həkimlərinin də bu sahədə aktiv işləməsi önəmlidir. Məlumata görə, bu il ölkədə ümumilikdə 305 nəfərə orqan nəqli edilib. Bu, çox azdır. Hesab edirəm ki, yaxın müddətdə meyitdən orqan transplantasiyası daha da sürətlənəcək".

