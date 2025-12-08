İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    DGK: Tranzit bəyannamələrinin geri qaytarılma hallarının payı 1 %-dən azdır

    Biznes
    • 08 dekabr, 2025
    • 14:12
    DGK: Tranzit bəyannamələrinin geri qaytarılma hallarının payı 1 %-dən azdır

    Azərbaycanda tranzit bəyannamələrinin geri qaytarılma hallarının payı 1 %-dən azdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) nümayəndəsi Adil Muradov Bakıda keçirilən "Gömrük-Biznes Forumu 2025: Dialoq və Etimad" adlı tədbirdə bildirib.

    "Bu, çox aşağı göstəricidir. Bu gün biz tranzitdə 50 % nəqliyyat vasitəsinin 50 dəqiqəyə kimi buraxılışını təmin edə bilirik. Eyni zamanda ARAS sistemi tranzit əməliyyatlarında güclənməyə başlayır və bu güclənmə nəinki gömrük sistemində məlumatların düzgünlüyünü, paralel olaraq tranzitdə "yaşıl dəhliz" göstəricilərini daha da yaxşılaşdırıb - 80 %-dən çox olmasında gətirib çıxarıb", - deyə o qeyd edib.

    Dövlət Gömrük Komitəsi Adil Muradov

