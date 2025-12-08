DGK: Tranzit bəyannamələrinin geri qaytarılma hallarının payı 1 %-dən azdır
Biznes
- 08 dekabr, 2025
- 14:12
Azərbaycanda tranzit bəyannamələrinin geri qaytarılma hallarının payı 1 %-dən azdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) nümayəndəsi Adil Muradov Bakıda keçirilən "Gömrük-Biznes Forumu 2025: Dialoq və Etimad" adlı tədbirdə bildirib.
"Bu, çox aşağı göstəricidir. Bu gün biz tranzitdə 50 % nəqliyyat vasitəsinin 50 dəqiqəyə kimi buraxılışını təmin edə bilirik. Eyni zamanda ARAS sistemi tranzit əməliyyatlarında güclənməyə başlayır və bu güclənmə nəinki gömrük sistemində məlumatların düzgünlüyünü, paralel olaraq tranzitdə "yaşıl dəhliz" göstəricilərini daha da yaxşılaşdırıb - 80 %-dən çox olmasında gətirib çıxarıb", - deyə o qeyd edib.
Son xəbərlər
14:38
"Global Media Group" holdinqin altı əməkdaşı MEDİA-nın müsabiqəsində qalib gəlibMedia
14:33
Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Boksçularımız Dünya Kubokunda yaxşı çıxış etdilər"Fərdi
14:29
Foto
"Fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin nəticələri açıqlanıbMedia
14:27
Gürcüstan Azərbaycan yanacağını Ermənistana dəmir yolu ilə pulsuz daşıyacaqİnfrastruktur
14:23
1700-dən çox taksi sürücüsü imtahan vermək üçün qeydiyyatdan keçibElm və təhsil
14:22
Dövlət Gömrük Komitəsi TIR-parkların inşasını planlaşdırırBiznes
14:15
Azərbaycan Basketbol Liqasında IX turun proqramı müəyyənləşibKomanda
14:15
Naxçıvanda vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin sayı 2 % artıbBiznes
14:12