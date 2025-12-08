Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    ГТК: Доля случаев возврата транзитных деклараций составляет менее 1%

    В Азербайджане доля случаев возврата транзитных деклараций составляет менее 1%.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель Госкомтаможни Адиль Мурадов на форуме "Таможня-Бизнес 2025: Диалог и доверие" в Баку.

    "Сегодня мы обеспечиваем выпуск до 50% транспортных средств в транзите в течение до 50 минут. Параллельно усиливается работа ARAS-системы в транзитных операциях. Это не только повышает точность таможенных данных, но и улучшает показатели "зеленого коридора" - его доля превысила 80%", - отметил Мурадов.

    Лента новостей