1700-dən çox taksi sürücüsü imtahan vermək üçün qeydiyyatdan keçib
Elm və təhsil
- 08 dekabr, 2025
- 14:23
Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) taksi minik avtomobili sürücüləri üçün dekabrın 9-da növbəti imtahan keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə DİM məlumat yayıb.
Belə ki, imtahanda iştirak etmək üçün 1704 nəfər qeydiyyatdan keçib.
Qeyd edilib ki, imtahan DİM-in elektron imtahanlar korpusunda (Bakı ş.,Binəqədi rayonu, S.S.Axundov, 50. TÜRKPA-nın yanı), DİM-in Bərdə Regional Bölməsində (Bərdə ş.,H.Əliyev prospekti, 100) və Gəncə şəhər Vaqif Əliyev adına 12 nömrəli tam orta məktəbdə iki növbədə keçiriləcək.
Belə ki, imtahan 1 saat davam edir. İştirakçılar imtahanı yekunlaşdırdıqda və ya imtahan üçün ayrılan vaxt başa çatdıqda nəticələrlə tanış olmaq imkanına malik olurlar. Nəticələr həmçinin növbəti gün DİM-in saytına yerləşdirilir
Son xəbərlər
14:38
"Global Media Group" holdinqin altı əməkdaşı MEDİA-nın müsabiqəsində qalib gəlibMedia
14:33
Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Boksçularımız Dünya Kubokunda yaxşı çıxış etdilər"Fərdi
14:29
Foto
"Fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin nəticələri açıqlanıbMedia
14:27
Gürcüstan Azərbaycan yanacağını Ermənistana dəmir yolu ilə pulsuz daşıyacaqİnfrastruktur
14:23
1700-dən çox taksi sürücüsü imtahan vermək üçün qeydiyyatdan keçibElm və təhsil
14:22
Dövlət Gömrük Komitəsi TIR-parkların inşasını planlaşdırırBiznes
14:15
Azərbaycan Basketbol Liqasında IX turun proqramı müəyyənləşibKomanda
14:15
Naxçıvanda vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin sayı 2 % artıbBiznes
14:12