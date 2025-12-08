İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Dövlət Gömrük Komitəsi TIR-parkların inşasını planlaşdırır

    Biznes
    • 08 dekabr, 2025
    • 14:22
    Dövlət Gömrük Komitəsi TIR-parkların inşasını planlaşdırır

    Dövlət Gömrük Komitəsi gələcəkdə sərhəd buraxılış məntəqələri istiqamətində terminalların, TIR-parkların inşasını planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Komitənin nümayəndəsi Vasif Qurbanov Bakıda keçirilən "Gömrük-Biznes Forumu 2025: Dialoq və Etimad" adlı tədbirdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, qurum hazırda həm sərhəd buraxılış məntəqələrində, eləcə də terminallarla bağlı infrastruktur layihələri həyata keçirir: "Bizim gələcək layihələrimizdən biri də sərhəd buraxılış məntəqələri istiqamətində terminalların, TIR-parkların tikilməsidir. Həmin tır-parklarda servislər olacaq, eləcə də digər şəraitlər yaradılacaq. Həmçinin burada elektron növbə sisteminin tətbiqi nəzərdə tutulub. Yəni bu layihə də qısa müddətdə təsdiqləndikdən və maliyyə vəsaiti ayrıldıqdan sonra həyata keçiriləcək".

    Dövlət Gömrük Komitəsi TIR-park

    Son xəbərlər

    14:38

    "Global Media Group" holdinqin altı əməkdaşı MEDİA-nın müsabiqəsində qalib gəlib

    Media
    14:33

    Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Boksçularımız Dünya Kubokunda yaxşı çıxış etdilər"

    Fərdi
    14:29
    Foto

    "Fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin nəticələri açıqlanıb

    Media
    14:27

    Gürcüstan Azərbaycan yanacağını Ermənistana dəmir yolu ilə pulsuz daşıyacaq

    İnfrastruktur
    14:23

    1700-dən çox taksi sürücüsü imtahan vermək üçün qeydiyyatdan keçib

    Elm və təhsil
    14:22

    Dövlət Gömrük Komitəsi TIR-parkların inşasını planlaşdırır

    Biznes
    14:15

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IX turun proqramı müəyyənləşib

    Komanda
    14:15

    Naxçıvanda vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin sayı 2 % artıb

    Biznes
    14:12

    DGK: Tranzit bəyannamələrinin geri qaytarılma hallarının payı 1 %-dən azdır

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti