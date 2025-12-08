Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Азербайджане планируется строительство TIR-парков у погранпунктов

    Бизнес
    • 08 декабря, 2025
    • 15:09
    В Азербайджане планируется строительство TIR-парков у погранпунктов

    Государственный таможенный комитет Азербайджана планирует в будущем строительство современных терминалов и TIR-парков вблизи пограничных контрольно-пропускных пунктов.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель Комитета Васиф Гурбанов на форуме "Таможня-Бизнес 2025: Диалог и Доверие".

    "Один из наших будущих проектов - это строительство терминалов, TIR-парков в направлении пограничных контрольно-пропускных пунктов. В этих TIR-парках будут предоставляться сервисы, а также созданы другие условия. Также здесь предусмотрено применение системы электронной очереди. Этот проект будет реализован в короткие сроки после его утверждения и выделения финансовых средств", - сказал Гурбанов.

    таможня TIR-парк инфраструктура "таможня-бизнес" Васиф Гурбанов
    Dövlət Gömrük Komitəsi TIR-parkların inşasını planlaşdırır
    Elvis

    Последние новости

    15:35

    Кан Кимгу: Мир между Баку и Ереваном отроет новые возможности для корейских компаний

    Внешняя политика
    15:31

    Азербайджан, Россия и Беларусь начинают электронное взаимное признание сертификатов происхождения

    Бизнес
    15:31
    Фото

    В ООН представлена информация об антикоррупционных реформах в Азербайджане

    Внешняя политика
    15:29

    В ГТК объяснили снижение использования режима "Зеленый коридор"

    Бизнес
    15:29

    ГТК приступил к внедрению системы ARAS Pro

    Бизнес
    15:21

    ГТК Азербайджана призывает активизировать цифровизацию транзитных документов

    Бизнес
    15:16

    Полиция Норвегии задержала предполагаемого стрелка в торговом центре Осло

    Другие страны
    15:15

    СМИ: Франция не готова включать в "репарационный кредит" росактивы из частных банков

    Другие страны
    15:12

    В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

    В регионе
    Лента новостей