В Азербайджане планируется строительство TIR-парков у погранпунктов

Государственный таможенный комитет Азербайджана планирует в будущем строительство современных терминалов и TIR-парков вблизи пограничных контрольно-пропускных пунктов.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Комитета Васиф Гурбанов на форуме "Таможня-Бизнес 2025: Диалог и Доверие".

"Один из наших будущих проектов - это строительство терминалов, TIR-парков в направлении пограничных контрольно-пропускных пунктов. В этих TIR-парках будут предоставляться сервисы, а также созданы другие условия. Также здесь предусмотрено применение системы электронной очереди. Этот проект будет реализован в короткие сроки после его утверждения и выделения финансовых средств", - сказал Гурбанов.