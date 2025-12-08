Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Братиславе состоялась церемония официальной встречи Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 18:59
    В Братиславе состоялась церемония официальной встречи Ильхама Алиева

    8 декабря в столице Словакии Братиславе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

    Как сообщает корреспондент Report, в честь главы нашего государства в президентском дворце был выстроен почетный караул.

    Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини встретил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

    Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Словакии.

    Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.

    Президенты обошли строй почетного караула.

    Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Петеру Пеллегрини, а члены словацкой делегации – президенту Ильхаму Алиеву.

    Главы государств сделали совместное фото.

    Президент Ильхам Алиев подписал Книгу почетных гостей.

    Bratislavada İlham Əliyevin rəsmi qarşılanma mərasimi olub
    Official welcome ceremony held for President Ilham Aliyev in Bratislava
