В Братиславе состоялась церемония официальной встречи Ильхама Алиева
- 08 декабря, 2025
- 18:59
8 декабря в столице Словакии Братиславе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как сообщает корреспондент Report, в честь главы нашего государства в президентском дворце был выстроен почетный караул.
Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини встретил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Словакии.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.
Президенты обошли строй почетного караула.
Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Петеру Пеллегрини, а члены словацкой делегации – президенту Ильхаму Алиеву.
Главы государств сделали совместное фото.
Президент Ильхам Алиев подписал Книгу почетных гостей.