В Братиславе состоялась церемония официальной встречи Ильхама Алиева

Президенты Азербайджана и Словакии выступили с заявлениями для прессы Внешняя политика

ХАМАС и МККК не смогли найти тело последнего израильского заложника Другие страны

Между Братиславой и Баку может быть запущен прямой авиарейс Внешняя политика

Фото В Братиславе состоялась встреча президентов Азербайджана и Словакии в расширенном составе Внешняя политика

Ильхам Алиев: Азербайджан активно участвует в проекте Среднего коридора Внешняя политика

Пеллегрини: Азербайджан может стать для Словакии стратегическим партнером в долгосрочной перспективе Внешняя политика

Ильхам Алиев: Словакия и Азербайджан — настоящие друзья и стратегические партнеры Внешняя политика

Президент Словакии: Торговый оборот с Азербайджаном значительно увеличился Внешняя политика