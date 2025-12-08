Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    • 08 декабря, 2025
    • 19:29
    ХАМАС и МККК не смогли найти тело последнего израильского заложника

    Поиски останков последнего погибшего израильского заложника в городе Газа завершились безрезультатно.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.

    Отмечается, что члены ХАМАС и Международного комитета Красного Креста возобновили работы сегодня, однако обнаружить тело заложника так и не удалось.

