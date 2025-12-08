İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Digər ölkələr
    • 08 dekabr, 2025
    • 19:45
    HƏMAS və BQXK Qəzza şəhərində ölən son israilli girovun meyitini axtarır

    Qəzza şəhərində ölən son israilli girovun meyitinin axtarışları nəticəsiz qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, HƏMAS və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) üzvləri dekabrın 8-də axtarışları bərpa etsələr də, meyiti tapa bilməyiblər.

