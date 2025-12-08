HƏMAS və BQXK Qəzza şəhərində ölən son israilli girovun meyitini axtarır
Digər ölkələr
- 08 dekabr, 2025
- 19:45
Qəzza şəhərində ölən son israilli girovun meyitinin axtarışları nəticəsiz qalıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, HƏMAS və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) üzvləri dekabrın 8-də axtarışları bərpa etsələr də, meyiti tapa bilməyiblər.
Son xəbərlər
20:14
Türkiyə və Macarıstan müdafiə sahəsində birgə layihələrin həyata keçirilməsini nəzərdən keçirirDigər ölkələr
20:02
Paşinyan yeni müşavir təyin edibRegion
19:59
"Qəbələ" - "Turan Tovuz" oyununun davamı sabah keçirilməyəcəkFutbol
19:58
Peskov: ABŞ-Ukrayna danışıqlarının nəticələri barədə Kreml məlumatsızdırDigər ölkələr
19:54
Ərdoğan: Ukraynada sülhün təmin olunması üçün diplomatiyanın bütün imkanlarını səfərbər edirikRegion
19:45
HƏMAS və BQXK Qəzza şəhərində ölən son israilli girovun meyitini axtarırDigər ölkələr
19:37
Avropa liderləri Londonda jurnalistlərin suallarını cavabsız qoyublarDünya
19:33
Foto
Şabranda sürüşmə təhlükəsi artıb, evlər dağıla bilərEkologiya
19:27