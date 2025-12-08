В прошлом месяце осуществлена реадмиссия 35 человек в Азербайджан
Внутренняя политика
- 08 декабря, 2025
- 18:58
В течение ноября 2025 года осуществлена реадмиссия 35 человек в Азербайджан.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной миграционной службе.
Отмечается, что за 11 месяцев 2025 года из европейских стран в страну были возвращены 458 человек.
Данный процесс осуществляется в рамках подписанных и действующих соглашений о реадмиссии Азербайджанской Республики.
