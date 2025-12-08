Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В прошлом месяце осуществлена реадмиссия 35 человек в Азербайджан

    Внутренняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 18:58
    В прошлом месяце осуществлена реадмиссия 35 человек в Азербайджан

    В течение ноября 2025 года осуществлена реадмиссия 35 человек в Азербайджан.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной миграционной службе.

    Отмечается, что за 11 месяцев 2025 года из европейских стран в страну были возвращены 458 человек.

    Данный процесс осуществляется в рамках подписанных и действующих соглашений о реадмиссии Азербайджанской Республики.

