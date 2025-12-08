İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IX turun proqramı müəyyənləşib

    Komanda
    • 08 dekabr, 2025
    • 14:15
    Azərbaycan Basketbol Liqasında IX turun proqramı müəyyənləşib

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IX turun proqramı müəyyənləşib.

    "Report" Basketbol Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, tura dekabrın 11-də start veriləcək.

    Azərbaycan Basketbol Liqası

    IX tur

    11 dekabr

    15:00. "Lənkəran" - "Quba"

    Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksi

    20:00. "Naxçıvan" - "Sərhədçi"

    "Sərhədçi" İdman Mərkəzi

    12 dekabr

    19:00. "Sumqayıt" - "Ordu"

    "Sumqayıt" Olimpiya İdman Kompleksi

    20:00. NTD - "Şəki"

    "Sərhədçi" İdman Mərkəzi

    14 dekabr

    16:00. "Abşeron Lions" - "Neftçi"

    "Sərhədçi" İdman Mərkəzi

    Qeyd edək ki, A qrupunun "Sabah" - "Gəncə" görüşü Bakı klubunun FIBA Çempionlar Liqasında "Alba" (Berlin, Almaniya) ilə matçı səbəbindən təxirə salınıb.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Azərbaycan Basketbol Federasiyası "Neftçi" klubu "Lənkəran" klubu "Quba" basketbol klubu

    Son xəbərlər

    14:38

    "Global Media Group"un altı əməkdaşı MEDİA-nın müsabiqəsində qalib gəlib

    Media
    14:33

    Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Boksçularımız Dünya Kubokunda yaxşı çıxış etdilər"

    Fərdi
    14:29
    Foto

    "Fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin nəticələri açıqlanıb

    Media
    14:27

    Gürcüstan Azərbaycan yanacağını Ermənistana dəmir yolu ilə pulsuz daşıyacaq

    İnfrastruktur
    14:23

    1700-dən çox taksi sürücüsü imtahan vermək üçün qeydiyyatdan keçib

    Elm və təhsil
    14:22

    Dövlət Gömrük Komitəsi TIR-parkların inşasını planlaşdırır

    Biznes
    14:15

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IX turun proqramı müəyyənləşib

    Komanda
    14:15

    Naxçıvanda vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin sayı 2 % artıb

    Biznes
    14:12

    DGK: Tranzit bəyannamələrinin geri qaytarılma hallarının payı 1 %-dən azdır

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti