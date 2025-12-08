Azərbaycan Basketbol Liqasında IX turun proqramı müəyyənləşib
Komanda
- 08 dekabr, 2025
- 14:15
Azərbaycan Basketbol Liqasında IX turun proqramı müəyyənləşib.
"Report" Basketbol Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, tura dekabrın 11-də start veriləcək.
Azərbaycan Basketbol Liqası
IX tur
11 dekabr
15:00. "Lənkəran" - "Quba"
Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksi
20:00. "Naxçıvan" - "Sərhədçi"
"Sərhədçi" İdman Mərkəzi
12 dekabr
19:00. "Sumqayıt" - "Ordu"
"Sumqayıt" Olimpiya İdman Kompleksi
20:00. NTD - "Şəki"
"Sərhədçi" İdman Mərkəzi
14 dekabr
16:00. "Abşeron Lions" - "Neftçi"
"Sərhədçi" İdman Mərkəzi
Qeyd edək ki, A qrupunun "Sabah" - "Gəncə" görüşü Bakı klubunun FIBA Çempionlar Liqasında "Alba" (Berlin, Almaniya) ilə matçı səbəbindən təxirə salınıb.
Son xəbərlər
14:38
"Global Media Group"un altı əməkdaşı MEDİA-nın müsabiqəsində qalib gəlibMedia
14:33
Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Boksçularımız Dünya Kubokunda yaxşı çıxış etdilər"Fərdi
14:29
Foto
"Fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin nəticələri açıqlanıbMedia
14:27
Gürcüstan Azərbaycan yanacağını Ermənistana dəmir yolu ilə pulsuz daşıyacaqİnfrastruktur
14:23
1700-dən çox taksi sürücüsü imtahan vermək üçün qeydiyyatdan keçibElm və təhsil
14:22
Dövlət Gömrük Komitəsi TIR-parkların inşasını planlaşdırırBiznes
14:15
Azərbaycan Basketbol Liqasında IX turun proqramı müəyyənləşibKomanda
14:15
Naxçıvanda vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin sayı 2 % artıbBiznes
14:12