Токаев: Между Астаной и Тегераном налажен конструктивный политический диалог

Между Астаной и Тегераном налажен конструктивный политический диалог, в том числе и на правительственном уровне.

Как передает Report со ссылкой на Акорда, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Астане.

"Реализуются двусторонние соглашения, укрепляются межпарламентские связи. Растет торгово-экономическое сотрудничество. За 10 месяцев этого года отмечается рост показателей на 40% по сравнению с 2024 годом, что, несомненно, является хорошим результатом. Нам нужно сохранить заданный темп и нарастить объемы взаимной торговли", – подчеркнул он.

Он отметил, что Иран является близким соседом и надежным партнером для Казахстана на Ближнем Востоке.

"Казахстан всегда поддерживает Иран, между нами нет проблем или нерешенных вопросов. Считаю, что у наших стран есть большой потенциал взаимодействия", - сказал Токаев.