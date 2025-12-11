Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Токаев: Между Астаной и Тегераном налажен конструктивный политический диалог

    В регионе
    • 11 декабря, 2025
    • 11:09
    Токаев: Между Астаной и Тегераном налажен конструктивный политический диалог

    Между Астаной и Тегераном налажен конструктивный политический диалог, в том числе и на правительственном уровне.

    Как передает Report со ссылкой на Акорда, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Астане.

    "Реализуются двусторонние соглашения, укрепляются межпарламентские связи. Растет торгово-экономическое сотрудничество. За 10 месяцев этого года отмечается рост показателей на 40% по сравнению с 2024 годом, что, несомненно, является хорошим результатом. Нам нужно сохранить заданный темп и нарастить объемы взаимной торговли", – подчеркнул он.

    Он отметил, что Иран является близким соседом и надежным партнером для Казахстана на Ближнем Востоке.

    "Казахстан всегда поддерживает Иран, между нами нет проблем или нерешенных вопросов. Считаю, что у наших стран есть большой потенциал взаимодействия", - сказал Токаев.

    Касым-Жомарт Токаев Масуд Пезешкиан Иран Казахстан
    Tokayev: Astana və Tehran arasında konstruktiv siyasi dialoq qurulub
    Elvis

    Последние новости

    11:16
    Фото

    ТюркПА заинтересована в развитии сотрудничества с венгерским парламентом

    Внешняя политика
    11:10

    ЦБА заморозил деятельность Paysis на фоне расследования о нелегальных азартных играх

    Финансы
    11:09

    Секретари СБ Азербайджана и Узбекистана обсудили укрепление связей в военно-технической сфере

    Внутренняя политика
    11:09

    Токаев: Между Астаной и Тегераном налажен конструктивный политический диалог

    В регионе
    10:51

    Самолет Пашиняна около часа кружил над Тверской областью из‑за закрытого воздушного пространства

    В регионе
    10:50

    ФК "Карабах" потерял три позиции в мировом рейтинге

    Футбол
    10:44

    Доллар укрепился после заседания ФРС США

    Финансы
    10:36

    Первый постер "Звездных войн" продали на аукционе почти за $4 млн

    Это интересно
    10:36

    Азербайджан и США обсудили возможности совместного инвестирования в дата-центры

    ИКТ
    Лента новостей