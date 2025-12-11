Tokayev: Astana və Tehran arasında konstruktiv siyasi dialoq qurulub
Region
- 11 dekabr, 2025
- 11:18
Astana və Tehran konstruktiv siyasi dialoq qurub.
"Report"un Akordaya istinadən məlumatına görə, bu barədə Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Astanada iranlı həmkarı Məsud Pezeşkianla görüşü zamanı bildirib.
"İkitərəfli sazişlər həyata keçirilir. Parlamentlərarası əlaqələr gücləndirilir. Ticari-iqtisadi əməkdaşlıq artır. Bu ilin 10 ayı ərzində göstəricilər 2024-cü illə müqayisədə 40 % artıb ki, bu da şübhəsiz yaxşı nəticədir. Biz təyin olunmuş tempi saxlamalı və qarşılıqlı ticarətin həcmini artırmalıyıq", - K.Tokayev vurğulayıb.
