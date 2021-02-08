Ввоз некоторых продуктов из Бельгии, Германии и Франции запрещен

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) осуществляет меры в соответствии с эпизоотической ситуацией в мире на основе информации Всемирной организации здоровья животных (OIE) в целях защиты от инфекционных заболеваний животных, которые

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) осуществляет меры в соответствии с эпизоотической ситуацией в мире на основе информации Всемирной организации здоровья животных (OIE) в целях защиты от инфекционных заболеваний животных, которые могут передаваться на территорию нашей республики из других стран.

Как сообщает Report, в связи с высокой заболеваемостью птичьим гриппом на территориях административно-территориальной единицы Гранд-Эст (Grand Est) Франции и блутангом на территориях административно-территориальных единиц Рейнланд-Пфальц Германии и Люксембург Королевства Бельгии, с учетом принципа зонирования согласно Кодексу здоровья наземных животных OIE, были введены временные ограничения на импорт всех видов живой птицы и продуктов птицеводства из указанных административно-территориальных единиц.

В то же время в целях усиления мер контроля в Государственный таможенный комитет было направлено обращение для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих из Королевства Бельгия, Франции и Германии или проходящих транзитом через эти страны.