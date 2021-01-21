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Вводятся ограничения на импорт птицы и продуктов птицеводства из трех стран

Вводятся ограничения на импорт птицы и продуктов птицеводства из трех стран Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) осуществляет меры в соответствии с эпизоотической ситуацией в мире на основе информации Всемирной организации здоровья животных (OIE) с целью защиты животных от инфекционных заболеваний, которые
Здоровье
21 января 2021 г. 18:54
Вводятся ограничения на импорт птицы и продуктов птицеводства из трех стран

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) осуществляет меры в соответствии с эпизоотической ситуацией в мире на основе информации Всемирной организации здоровья животных (OIE) с целью защиты животных от инфекционных заболеваний, которые могут передаваться на территорию нашей республики из других стран.

Как сообщает Report, в связи с высокой заболеваемостью птичьим гриппом на территориях административно-территориальных единиц Смаланд Королевства Швеции (Smaland), Салахаддин (Salah ad-Din) Республики Ирак, Сок Транг (Sok Trang), Бак Лиу (Bac Lieu), Тиен Джианг (Tien Giang) и Лонг-Ан (Long An) Социалистической Республики Вьетнам, с учетом принципа зонирования согласно Кодексу здоровья наземных животных OIE, были введены временные ограничения на импорт всех видов живой птицы и продуктов птицеводства из указанных административно-территориальных единиц.

В то же время в целях усиления мер контроля в Государственный таможенный комитет было направлено обращение для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих из Королевства Швеции, Республики Ирак и Социалистической Республики Вьетнам или проходящих транзитом через эти страны.

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Версия на азербайджанском языке Üç ölkədən quş və quşçuluq məhsullarının idxalına məhdudiyyət qoyuldu

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