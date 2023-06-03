Врач-инфекционист: Система здравоохранения в Азербайджане движется в правильном направлении развития

Система здравоохранения в Азербайджане движется в правильном направлении развития.

Система здравоохранения в Азербайджане движется в правильном направлении развития.

Как передает Report, об этом заявила известный врач-инфекционист Полина Алиева на передаче Гамида Гамидова "Поговорим?".

По ее словам, де-юре у нас отличная система здравоохранения: "Мы добились того, что некоторые страны не смогли сделать за 20-30 лет. Кого нам не хватает, так это хороших, молодых, грамотных специалистов, которые готовы работать в регионах. В Баку же нет проблем с кадрами", - подчеркнула она.

П.Алиева также затронула ряд вопросов, связанных со стереотипами: "Нужно искоренить стереотип о том, что молодой врач не может занимать руководящую должность. Я полностью уважаю стаж и навыки всех врачей, но как показала нам пандемия, нам нужны специалисты в большом количестве".