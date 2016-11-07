Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Возобновлена подача электроэнергии в Агусинскую районную центральную больницу.

Об этом в заявлении Report сообщила главный врач Агсуинской РЦБ Шахрабану Меликова.

Она отметила, что сегодня выплачены 5 тыс. манатов из долга больницы в ОАО "Азеришыг": "До 25 ноября нужно будет выплатить еще 10 тыс. манатов. Только в этом случае до конца года не будет никаких проблем в подаче электроэнергии в больницу".

Отметим, что подача электроэнергии в Агусинскую районную центральную больницу была приостановлена 4 ноября из-за долга в ОАО "Азеришыг". В результате этого возникла угроза жизни десятки больных, находящихся на диализе, подлежащих операции, а также новорожденных, помещенных в кювезы.