 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Возобновлена подача электроэнергии в Агусинскую районную центральную больницу

    Главврач сделала заявление

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Возобновлена подача электроэнергии в Агусинскую районную центральную больницу.

    Об этом в заявлении Report сообщила главный врач Агсуинской РЦБ Шахрабану Меликова. 

    Она отметила, что сегодня выплачены 5 тыс. манатов из долга больницы в ОАО "Азеришыг": "До 25 ноября нужно будет выплатить еще 10 тыс. манатов. Только в этом случае до конца года не будет никаких проблем в подаче электроэнергии в больницу". 

    Отметим, что подача электроэнергии в Агусинскую районную центральную больницу была приостановлена 4 ноября из-за долга в ОАО "Азеришыг". В результате этого возникла угроза жизни десятки больных, находящихся на диализе, подлежащих операции, а также новорожденных, помещенных в кювезы. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi