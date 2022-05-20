ВОЗ заявил о 37 случаях оспы обезьян в мире

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о 37 случаях заражения оспой обезьян, еще 71 находится в стадии изучения.

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о 37 случаях заражения оспой обезьян, еще 71 находится в стадии изучения.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости официальный представитель организации Тарик Язаревич.

"В настоящее время имеется 37 подтвержденных случаев и 71 случай находится в стадии расследования. ВОЗ призывает страны следовать определению случаев и искать новые. Мы ожидаем, что их будет больше по мере расширения поиска", - сообщил Язаревич.

Он добавил, что, как правило, симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях они могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти.

14.54

ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян.

Как передает Report, об этом сообщило Telegraph.

Ранее о первых случаях оспы обезьян уже сообщили Германия, Бельгия, Франция, а также Австралия и Канада.

Болезнь передается через прямой физический контакт и воздушно-капельным путем. Отмечается, что сейчас это заболевание в основном распространено в Африке, где ей заражаются в основном дети.

Летальность при оспе обезьян составляет от 1 до 11%, против этого заболевания эффективна вакцина от натуральной оспы.