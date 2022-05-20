В Бельгии сообщили о втором случае заражения человека оспой обезьян

В Бельгии зафиксировано два подтвержденных случая заражения оспой обезьян.

В Бельгии зафиксировано два подтвержденных случая заражения оспой обезьян.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в Twitter вирусолог Марк Ван Ранст из Левенского католического университета.

"Вчера в нашей лаборатории был диагностирован второй случай вируса оспы обезьян у мужчины из региона Фламандский Брабант", - написал бельгийский вирусолог.

Ранее сообщалось, что вирус выявлен у жителя бельгийского Антверпена.

Оба случая могут быть связаны между собой, так как заболевшие некоторое время назад находились на одном мероприятии.

Планируется, что в пятницу пройдет совещание федеральных властей по эпидемиологической ситуации.

В то же время, как отметили в Институте тропической медицины, риски распространения вируса оцениваются как низкие.