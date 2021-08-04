ВОЗ: Стоимость вакцин от COVID-19 должна оставаться доступной для всех стран

Стоимость вакцин от COVID-19 должна оставаться доступной для всех стран, чтобы удалось привить как можно больше людей за короткое время.

Стоимость вакцин от COVID-19 должна оставаться доступной для всех стран, чтобы удалось привить как можно больше людей за короткое время.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард.

"Что касается цен на вакцины и специфики того, сколько платит одна или другая страна, то мы не можем это комментировать. Но мы можем сказать, и это крайне важно, что в настоящее время мы пытается доставить людям вакцины по наилучшей цене, чтобы выбраться из этой пандемии, и любые изменения цен должны быть оправданы затратами, которые несут производители. Потому что цель на сегодня – вакцинировать как можно большее количество людей как можно скорее, чтобы спасти жизни, снизить количество заражений, снизить нагрузку на системы здравоохранения и вернуться к нормальной жизни", - сказал Эйлвард на брифинге в среду.

По его словам, производители должны учитывать эти цели при изменении цен на продукцию, что может подорвать общие усилия по борьбе с пандемией.

Ранее издание Financial Times сообщило, что производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna повысили цену за одну дозу препарата для Евросоюза. По его данным, цена за дозу препарата компании Pfizer возросла с 15,5 евро до 19,5 евро. Цена за дозу препарата компании Moderna, согласно контракту, составляет 25,5 доллара США. Ранее цена составляла 22,6 доллара США.