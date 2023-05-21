О нас

ВОЗ рекомендовала отказаться от сахарозаменителей при похудении

ВОЗ рекомендовала отказаться от сахарозаменителей при похудении Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала отказаться от искусственных подсластителей желающим похудеть. Организация предупредила, что заменители сахара неэффективны для похудения и могут нанести вред здоровью.
Здоровье
21 мая 2023 г. 05:42
ВОЗ рекомендовала отказаться от сахарозаменителей при похудении

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала отказаться от искусственных подсластителей желающим похудеть. Организация предупредила, что заменители сахара неэффективны для похудения и могут нанести вред здоровью.

Как передает Report, соответствующая информация размещена на сайте ВОЗ.

Согласно новому руководству, длительное использование заменителей сахара может вызвать "потенциальные нежелательные эффекты". Они включают повышенный риск диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.

При этом употребление продуктов и напитков с такими ингредиентами, как сахарин или сукралоза, а также добавление их в пищу не дает никаких долгосрочных преимуществ в снижении жировых отложений у взрослых или детей.

Согласно обзору, эти рекомендации не распространяются на людей, у которых уже есть диабет. Эта группа не была включена в исследование.

"Люди должны рассмотреть другие способы сокращения потребления свободных сахаров, например, употребление продуктов с природным сахаром (фрукты) или несладких продуктов и напитков", — отметила Франческо Бранка, директор ВОЗ по вопросам питания и безопасности пищевых продуктов.

Среди искусственных подсластителей, рассмотренных официальными лицами ВОЗ, были ацесульфам К, аспартам, адвантам, цикламаты, неотам, сахарин, сукралоза, стевия и производные стевии.

Несколько месяцев назад исследователи Кливлендской клиники обнаружили, что люди с более высоким уровнем эритрита в крови подвержены большему риску сердечного приступа или инсульта, а также преждевременной смерти. Исследование, в котором приняли участие 4000 человек, также показало, что заменитель сахара облегчает образование тромбов. Эти выводы были опубликованы в журнале Nature Medicine.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ÜST arıqlamaq üçün şəkər əvəzedicilərindən imtinanı tövsiyə edib

Экслюзивные новости

Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
18 мая 2023 г. 13:56
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
18 мая 2023 г. 12:30
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2023 г. 11:45
Корейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
ФотоКорейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
17 мая 2023 г. 16:52
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
17 мая 2023 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi