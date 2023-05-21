ВОЗ рекомендовала отказаться от сахарозаменителей при похудении

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала отказаться от искусственных подсластителей желающим похудеть. Организация предупредила, что заменители сахара неэффективны для похудения и могут нанести вред здоровью.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала отказаться от искусственных подсластителей желающим похудеть. Организация предупредила, что заменители сахара неэффективны для похудения и могут нанести вред здоровью.

Как передает Report , соответствующая информация размещена на сайте ВОЗ.

Согласно новому руководству, длительное использование заменителей сахара может вызвать "потенциальные нежелательные эффекты". Они включают повышенный риск диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.

При этом употребление продуктов и напитков с такими ингредиентами, как сахарин или сукралоза, а также добавление их в пищу не дает никаких долгосрочных преимуществ в снижении жировых отложений у взрослых или детей.

Согласно обзору, эти рекомендации не распространяются на людей, у которых уже есть диабет. Эта группа не была включена в исследование.

"Люди должны рассмотреть другие способы сокращения потребления свободных сахаров, например, употребление продуктов с природным сахаром (фрукты) или несладких продуктов и напитков", — отметила Франческо Бранка, директор ВОЗ по вопросам питания и безопасности пищевых продуктов.

Среди искусственных подсластителей, рассмотренных официальными лицами ВОЗ, были ацесульфам К, аспартам, адвантам, цикламаты, неотам, сахарин, сукралоза, стевия и производные стевии.

Несколько месяцев назад исследователи Кливлендской клиники обнаружили, что люди с более высоким уровнем эритрита в крови подвержены большему риску сердечного приступа или инсульта, а также преждевременной смерти. Исследование, в котором приняли участие 4000 человек, также показало, что заменитель сахара облегчает образование тромбов. Эти выводы были опубликованы в журнале Nature Medicine.