Российские ученые нашли способ улучшить эффективность МРТ

Специалисты Казанского федерального университета (КФУ) и Института органической и физической химии (ИОФХ) им. А. Е. Арбузова нашли способ существенно повысить эффективность магнитно-резонансной томографии - ключевого неинвазивного метода диагностики онкол

Специалисты Казанского федерального университета (КФУ) и Института органической и физической химии (ИОФХ) им. А. Е. Арбузова нашли способ существенно повысить эффективность магнитно-резонансной томографии - ключевого неинвазивного метода диагностики онкологических заболеваний.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Отмечается, что в диагностических целях используются бычьи белковые молекулы в сочетании с ионами марганца.

"Ученые КФУ и ИОФХ разработали новый вид контрастных агентов для магнитно-резонансной томографии (МРТ) - наночастицы бычьего сывороточного альбумина, допированные ионами марганца и сшитые между собой сшивающим агентом. Они оказались способны кратно увеличивать контраст на томографических изображениях. За счет высветления области опухоли на томографическом снимке облегчается диагностика раковых заболеваний на ранних этапах, что позволит повысить процент излеченных больных", - отметили в пресс-службе.

Член авторского коллектива, доцент кафедры физической химии Рустэм Заиров рассказал, что более 30% современных процедур МРТ производятся с помощью введения контрастных агентов - веществ, обеспечивающих контрастное усиление при просвечивании. На сегодня это наиболее широко используемый метод неинвазивной диагностики опухолевых заболеваний. Однако до сих пор в качестве контрастных агентов приходится использовать соединения редкоземельного металла гадолиния, который бывает токсичен для почек.

"Это является существенным прорывом в области разработки контрастных агентов, поскольку более чем на порядок превышает соответствующие значения релаксивности современных, коммерчески доступных для МРТ контрастных агентов на основе гадолиния", - рассказал Заиров.