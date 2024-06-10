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В Азербайджане подтвердили еще два случая заражения сибирской язвой

В Азербайджане подтвердили еще два случая заражения сибирской язвой В Азербайджане подтвердили еще два случая заражения сибирской язвой.
Здоровье
10 июня 2024 г. 11:57
В Азербайджане подтвердили еще два случая заражения сибирской язвой

В Азербайджане подтвердили еще два случая заражения сибирской язвой.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

В заявлении напомнили, что 7 июня три жителя села Фалдарлы Загатальского района поступили в Клинический медицинский центр города Баку с подозрениями на заражение сибирской язвой.

У одного из троих пациентов диагноз был подтвержден, ему назначили лечение по медицинскому протоколу. Анализы двух других пациентов были направлены в Центр контроля особо опасных инфекций.

Согласно заявлению, результаты анализов также подтвердили диагноз "сибирская язва". В настоящее время состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, лечение продолжается в соответствии с медицинским протоколом.

Ранее сообщалось, что сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии, регионального отделения Агентства продовольственной безопасности, Управления ветеринарии и ветеринарных услуг Загатальского района и районного отдела полиции приняли меры в селе Фалдарлы для локализации источника заболевания.

В совместном заявлении подчеркивается, что сибирская язва является зоонозной инфекцией и не передается от человека к человеку.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha iki nəfərin qarayara xəstəliyinə yoluxduğu təsdiqlənib - RƏSMİ

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