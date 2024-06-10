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АПБА проведет мониторинги в пунктах забоя и продажи скота перед праздником Гурбан

АПБА проведет мониторинги в пунктах забоя и продажи скота перед праздником Гурбан В связи с праздником Гурбан Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) проведет мониторинги в пунктах забоя и продажи скота.
Здоровье
10 июня 2024 г. 11:48
АПБА проведет мониторинги в пунктах забоя и продажи скота перед праздником Гурбан

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) проведет мониторинги в пунктах забоя и продажи скота в связи с предстоящим праздником Гурбан.

Об этом Report сообщили в АПБА.

Адреса мест забоя и продажи скота, успешно прошедшие мониторинг, в ближайшие дни будут опубликованы на сайте АПБА (afsa.gov.az). По этим адресам люди смогут приобрести мясо животных, прошедших ветеринарный контроль.

"При выявлении случаев забоя и продажи животных в антисанитарных условиях на улицах и обочинах дорог с игнорированием требований законодательства, граждан просят сообщить об этом в правоохранительные и местные органы исполнительной власти, а также на горячую линию "1003", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQurban bayramına görə heyvan kəsimi və satışı məntəqələrində monitorinqlər keçirilir

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