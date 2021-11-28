ВОЗ призвала не паниковать из-за омикрон-штамма коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что паниковать в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон" не стоит.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что паниковать в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон" не стоит.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Мне кажется, паника не должна быть, потому что мы еще не знаем этот вирус будет обходить вакцину и насколько будет снижать эффективность любой вакцины - этого мы не знаем на данный момент", - сказала Вуйнович.

Она добавила, что "конечно, Африка не имеет достаточно вакцин, хотя Южно-Африканская Республика даже и производит вакцину".

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу оценила недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 как вызывающий беспокойство. По данным швейцарских медицинских властей, существующие вакцины от COVID могут быть менее эффективны против нового варианта.