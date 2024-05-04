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TƏBİB прокомментировал недостатки и нарушения в Гянджинской городской больнице

TƏBİB прокомментировал недостатки и нарушения в Гянджинской городской больнице 15:57
Здоровье
4 мая 2024 г. 16:49
TƏBİB прокомментировал недостатки и нарушения в Гянджинской городской больнице

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) прокомментировало недостатки и нарушения в Гянджинской городской объединенной больнице.

Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Report в связи с привлечением к уголовной ответственности должностных лиц этого медицинского учреждения.

"Мы поддерживаем шаги по улучшению оказанию медицинских услуг в области охраны здоровья населения. А шаги по выявлению недостатков и правонарушений можно только приветствовать", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что осуществляется тесное сотрудничество с другими органами и ведомствами: "В случае выявления нами недостатков информация представляется в правоохранительные органы.

Структурными подразделениями TƏBIB в медицинских учреждениях постоянно ведется мониторинг, служебные расследования и проверки, осуществляется сбор информации, в случае подозрения в противоправных действиях в органы прокуратуры направляются обращения",- говорится в сообщении.

Напомним, что, согласно информации Генеральной прокуратуры, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в связи с незаконными действиями должностных лиц юридического лица публичного права "Объединенная больница города Гянджа" Гусейнова Видади Гачай оглу, Абдуллаева Махаббата Алиш оглу и других, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasındakı nöqsan və hüquqpozmalara münasibət bildirib

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