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ВОЗ о распространенном среди детей вирусе

ВОЗ о распространенном среди детей вирусе

"Расследуется вопрос о том, является ли распространившийся в европейских странах среди детей вирус кавасаки составной частью коронавируса". 

Как сообщает Report, об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи сказала на онлайн-брифинге.

По ее словам, COVID-19 почти не затрагивает детей: "Хотя отмечаются летальные исходы, но показатель очень низкий. Обращаясь к родителям, хочу сказать, что риск заражения коронавирусом детей не высок. Что касается вируса кавасаки, конкретных фактов пока нет". 

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