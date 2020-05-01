ВОЗ о распространенном среди детей вирусе

"Расследуется вопрос о том, является ли распространившийся в европейских странах среди детей вирус кавасаки составной частью коронавируса".

Как сообщает Report, об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи сказала на онлайн-брифинге.

По ее словам, COVID-19 почти не затрагивает детей: "Хотя отмечаются летальные исходы, но показатель очень низкий. Обращаясь к родителям, хочу сказать, что риск заражения коронавирусом детей не высок. Что касается вируса кавасаки, конкретных фактов пока нет".