    ВОЗ готовится к ядерной войне на Ближнем Востоке

    • 22 марта, 2026
    • 20:24
    ВОЗ готовится к ядерной войне на Ближнем Востоке

    Опасность войны на Ближнем Востоке достигла крайне тревожной стадии: сообщается о нанесении ударов по комплексу по обогащению урана в иранском Натанзе и по израильскому городу Димона, где расположен ядерный объект.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

    По его словам, организация изучает события, произошедшие накануне на юго-востоке Ирана и в израильской Димоне.

    "Сообщений о каких-либо аномальных или повышенных уровнях радиации за пределами объекта не поступало. Нападения на ядерные объекты создают растущую угрозу для общественного здравоохранения и экологической безопасности".

    Гебрейесус отметил, что с начала военных действий ВОЗ провела важные тренинги для своих сотрудников и персонала ООН в 13 странах, чтобы в случае ядерного инцидента они могли эффективно реагировать на угрозы для общественного здравоохранения:

    "Я призываю все стороны проявлять максимальную военную сдержанность и воздерживаться от любых действий, которые могут привести к ядерному инциденту. Лидеры должны отдавать приоритет снижению напряженности и защите гражданского населения".

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус ядерная война Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    20:43

    Арагчи: Региональная война навсегда закроет дверь для дипломатии

    В регионе
    20:40

    Пезешкиан: Ормузский пролив открыт для судов всех стран

    В регионе
    20:24

    ВОЗ готовится к ядерной войне на Ближнем Востоке

    Здоровье
    20:18

    Джеффрис: США нуждаются в смене власти

    Другие страны
    20:04

    Трамп назвал Демпартию главным врагом США после Ирана

    Другие страны
    19:55

    Генсек НАТО: Некоторые страны Альянса разрабатывают меры по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:46

    Бессент: У США достаточно средств для войны с Ираном

    Другие страны
    19:35

    Илия II похоронен, в церемонии приняли участие официальные лица Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:27

    Майк Уолтц: Пентагон готовит сценарий переброски войск в Иран

    Другие страны
