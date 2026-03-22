İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    ÜST Yaxın Şərqdə nüvə müharibəsinə hazırdır

    Sağlamlıq
    • 22 mart, 2026
    • 20:20
    ÜST Yaxın Şərqdə nüvə müharibəsinə hazırdır

    Yaxın Şərqdəki müharibə təhlükəli bir mərhələyə çatıb: İranın Nətənz şəhərindəki zənginləşdirmə kompleksinə və nüvə obyektinin yerləşdiyi İsrailin Dimona şəhərinə zərbələr endirildiyi bildirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) baş direktoru Tedros Adhanom Qebreyesus bəyan edib.

    O, agentliyin dünən İranın cənub-şərqində və İsrailin Dimona şəhərində baş verən hadisələri araşdırdığını bildirib.

    "Obyektin xaricində hər hansı bir anormal və ya yüksək radiasiya səviyyəsi barədə məlumat verilməyib. Nüvə obyektlərinə edilən hücumlar ictimai səhiyyə və ətraf mühit təhlükəsizliyi üçün artan təhlükə yaradır".

    Qebreyesus bildirib ki, hərbi əməliyyatların başlamasından bəri ÜST nüvə hadisəsi baş verərsə, ictimai səhiyyə təhdidlərinə effektiv şəkildə cavab vermələri üçün 13 ölkədəki işçilərinə və BMT işçilərinə mühüm təlimlər keçib:

    "Bütün tərəfləri maksimum hərbi təmkin göstərməyə və nüvə insidentinə səbəb ola biləcək hər hansı bir hərəkətdən çəkinməyə çağırıram. Liderlər gərginliyin azaldılmasına və mülki əhalinin qorunmasına üstünlük verməlidirlər".

    ÜST nüvə müharibəsi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Yaxın Şərqdə eskalasiya
    ВОЗ готовится к ядерной войне на Ближнем Востоке
    WHO prepares for possible nuclear risks in Middle East conflict

    Son xəbərlər

    20:42

    Abbas Əraqçi: Regional müharibə diplomatiyanın qapısını əbədi bağlayacaq

    Region
    20:35

    Pezeşkian Hörmüz boğazının hansı ölkələr üçün bağlandığını açıqlayıb

    Region
    20:03

    Nümayəndələr Palatasının Demokrat lideri: ABŞ-də hakimiyyətin dəyişməsinə ehtiyac var

    Digər ölkələr
    19:24

    II İliya dəfn edilib, Azərbaycan rəsmiləri mərasimdə iştirak edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    19:12

    "FT": ABŞ-nin neft və qaz müqavilələri İrana görə iflic olub

    Energetika
    18:45

    Türkiyə İrana qarşı müharibəni dayandırmaq istəyir

    Region
    18:30

    İran Hörmüz boğazını tamamilə bağlamaqla hədələyib

    Region
    18:23

    Bakının mərkəzində Milli Etalon Vaxtının göstərilməsinə başlanılıb

    Maraqlı
    Bütün Xəbər Lenti