ВОЗ: Число зараженных омикрон-штаммом удваивается каждые два-три дня

Число зараженных омикрон-штаммом удваивается каждые два-три дня. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро

Число зараженных омикрон-штаммом удваивается каждые два-три дня. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро.

Набарро не исключил в связи с этим роста смертности от коронавируса, отметив, что в ближайшее время "проблема станет серьезной".

Более высокие темпы распространения омикрон-штамма в сравнении с другими вариантами коронавируса, как полагают в ВОЗ, приведут к увеличению числа госпитализаций и росту нагрузки на медицинских работников и системы охраны здоровья.