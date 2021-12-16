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ВОЗ: Число зараженных омикрон-штаммом удваивается каждые два-три дня

ВОЗ: Число зараженных омикрон-штаммом удваивается каждые два-три дня Число зараженных омикрон-штаммом удваивается каждые два-три дня. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро
Здоровье
16 декабря 2021 г. 10:01
ВОЗ: Число зараженных омикрон-штаммом удваивается каждые два-три дня

Число зараженных омикрон-штаммом удваивается каждые два-три дня. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро.

Набарро не исключил в связи с этим роста смертности от коронавируса, отметив, что в ближайшее время "проблема станет серьезной".

Более высокие темпы распространения омикрон-штамма в сравнении с другими вариантами коронавируса, как полагают в ВОЗ, приведут к увеличению числа госпитализаций и росту нагрузки на медицинских работников и системы охраны здоровья.

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