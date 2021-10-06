ВБ: Доля полностью вакцинированных людей в Азербайджане выше мировых показателей

К концу сентября доля полностью вакцинированных людей была выше среднемирового значения в пяти странах Европейского и Центрально-Азиатского региона (Азербайджан, Хорватия, Венгрия, Польша и Турция).

К концу сентября доля полностью вакцинированных людей была выше среднемирового значения в пяти странах Европейского и Центрально-Азиатского региона (Азербайджан, Хорватия, Венгрия, Польша и Турция).

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном отчете Всемирного банка (ВБ) по странам Европы и Центральной Азии.

Хотя в последнее время темпы вакцинации ускорились, количество доз вакцины было примерно наполовину или ниже общемирового показателя в трети стран региона, отчасти из-за большего числа людей, не желающих вакцинироваться.

Во многих странах Европы и Центральной Азии с низкими показателями вакцинации особенно заметен рост смертности от коронавируса в третьем квартале.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 8 795 572, первой дозой привиты 4 824 323, второй дозой - 3 971 249 человек.