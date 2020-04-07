В ВОЗ заявили о нехватке в мире почти 6 млн медсестер

В мире не хватает еще почти шесть миллионов медсестер в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В настоящее время в системе здравоохранения в мире задействованы почти 28 млн работников сестринских служб. Это число увеличилось на 4,7 млн человек с 2013 по 2016 год. Однако дефицит все еще сохраняется.

"Дефицит сестринского персонала во всем мире составляет 5,9 млн", — говорится в докладе.

Как отмечается, нехватка работников сильнее всего ощущается в Африке, Юго-Восточной Азии и не только.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, всего в мире заразились коронавирусом более 1,3 млн человек, при этом вылечились более 278 тыс. пациентов, а умерли — 74 693.