В ВОЗ сообщили о выявлении почти 92 тыс. случаев оспы обезьян в мире с января 2022 года

В ВОЗ сообщили о выявлении почти 92 тыс. случаев оспы обезьян в мире с января 2022 года

Более 660 случаев болезни mpox (новое наименование оспы обезьян) выявили в мире в октябре 2023 года, а общее число заразившихся с начала 2022 года превысило 91,7 тыс., умерли 167 человек. Сведения о заболевших поступили из 116 стран.

https://static.report.az/photo/2ffd7a4c-376c-39f4-bec7-f23e09722528.png https://static.report.az/photo/2ffd7a4c-376c-39f4-bec7-f23e09722528.png