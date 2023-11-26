В ВОЗ сообщили о выявлении почти 92 тыс. случаев оспы обезьян в мире с января 2022 года

Более 660 случаев болезни mpox (новое наименование оспы обезьян) выявили в мире в октябре 2023 года, а общее число заразившихся с начала 2022 года превысило 91,7 тыс., умерли 167 человек. Сведения о заболевших поступили из 116 стран.
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"С 1 по 31 октября в мире зарегистрировали 668 новых случаев заражения, что на 23% меньше, чем в сентябре. Больше всего заболевших в течение октября выявлено в двух регионах - Западно-Тихоокеанском (30% всех случаев заражения) и Европейском (25%). В октябре из 13 государства поступили сообщения о росте числа заражений по сравнению с сентябрем", - говорится в информации.
По состоянию на 31 октября, больше всего заболевших с начала 2022 года зарегистрировано в США (30 771). Далее идут Бразилия (10 967), Испания (7 647), Франция (4 161), Колумбия (4 090), Мексика (4 065), Великобритания (3 820), Перу (3 812), Германия (3 757) и Китай (1 935). Всего на эти страны приходится 81,7% заболевших. Подавляющее большинство заразившихся (96,3%) - это мужчины в возрасте от 29 лет до 41 года.
Режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи с mpox действовал с июля 2022 года по 11 мая 2023 года. Он был отменен в связи со снижением заболеваемости.