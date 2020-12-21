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В ВОЗ прокомментировали данные о новом штамме СOVID-19

В ВОЗ прокомментировали данные о новом штамме СOVID-19 В ВОЗ также сообщили, что новый штамм коронавируса обнаружили в Нидерландах и Австралии
Здоровье
21 декабря 2020 г. 12:46
В ВОЗ прокомментировали данные о новом штамме СOVID-19
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У Всемирной организации здравоохранения нет доказательств влияния нового варианта коронавируса на смертность. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Сейчас нет доказательств, нет достаточно данных, чтобы сказать, что он влияет на саму патогенность, на тяжелую заболеваемость, на смертность. Таких данных нет, этого сейчас не видно", — сказала Вуйнович.

Мутацию обнаружили в середине декабря. В британском Минздраве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне. Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что этот штамм на 70 процентов заразнее, чем первоначальный вариант.

Впоследствии более 20 стран решили прекратить или ограничить транспортное сообщение с Великобританией.

В ВОЗ также сообщили, что новый штамм коронавируса обнаружили в Нидерландах и Австралии.

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Версия на азербайджанском языке ÜST COVID-19-un yeni növü barədə məlumatları şərh edib
Версия на английском языке WHO: New coronavirus strain has no influence on mortality

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