В восьми европейских странах выявили "британский" штамм COVID-19

Новый штамм коронавируса обнаружен в восьми европейских странах, в связи с этим защитные меры должны быть усилены.

Новый штамм коронавируса обнаружен в восьми европейских странах, в связи с этим защитные меры должны быть усилены.

Как передает Report, об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Восемь стран в европейском регионе идентифицировали новый вариант COVID-19 VOC-202012/01. Жизненно важно усилить существующие защитные меры", - написал Клюге в своем аккаунте в Twitter.

Клюге добавил, что новый штамм, в отличие от предыдущих, вероятно, распространяется среди более молодых возрастных групп. Он подчеркнул, что необходима бдительность, пока продолжается изучение нового варианта COVID.