О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Великобритании заявили, что новый штамм COVID-19 уже есть в других странах

В Великобритании заявили, что новый штамм COVID-19 уже есть в других странах Новый штамм коронавируса может уже быть за пределами Великобритании, в других странах
Здоровье
21 декабря 2020 г. 12:53
В Великобритании заявили, что новый штамм COVID-19 уже есть в других странах

Новый штамм коронавируса может уже быть за пределами Великобритании, в других странах.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новвости", об этом заявил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.

"Реальность в том, что он уже может быть в других странах, мы знаем, что он уже есть в других странах", - заявил Шэппс в эфире телеканала Sky News.

Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Ряд стран на фоне этой новости объявил о приостановке авиасообщения с Великобританией.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Обнародована сумма расходов на здравоохранение Азербайджана в 2021 году
Обнародована сумма расходов на здравоохранение Азербайджана в 2021 году
21 декабря 2020 г. 13:09
Ученый: Мутации коронавируса в перспективе ведут к его ослаблению
Ученый: Мутации коронавируса в перспективе ведут к его ослаблению
21 декабря 2020 г. 13:05
На санитарно-эпидемиологические мероприятия в Азербайджане выделят свыше 40 млн манатов
На санитарно-эпидемиологические мероприятия в Азербайджане выделят свыше 40 млн манатов
21 декабря 2020 г. 13:01
В ВОЗ прокомментировали данные о новом штамме СOVID-19
В ВОЗ прокомментировали данные о новом штамме СOVID-19
21 декабря 2020 г. 12:46
Внесена ясность в новости о вспышке нового типа коронавируса 
Внесена ясность в новости о вспышке нового типа коронавируса 
21 декабря 2020 г. 12:25
CureVac приступает к третьей фазе испытаний вакцины от СOVID-19
CureVac приступает к третьей фазе испытаний вакцины от СOVID-19
21 декабря 2020 г. 11:53
Медики перечислили симптомы рака горла
Медики перечислили симптомы рака горла
21 декабря 2020 г. 07:50
Врачи выяснили, какой продукт может оказаться безопасным для диабетиков
Врачи выяснили, какой продукт может оказаться безопасным для диабетиков
21 декабря 2020 г. 02:43
В Британии заявили, что ситуация с COVID-19 вышла из-под контроля
В Британии заявили, что ситуация с COVID-19 вышла из-под контроля
21 декабря 2020 г. 01:53
В Германии рассказали об опасных последствиях мутаций коронавируса
В Германии рассказали об опасных последствиях мутаций коронавируса
20 декабря 2020 г. 18:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi