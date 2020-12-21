В Великобритании заявили, что новый штамм COVID-19 уже есть в других странах

В Великобритании заявили, что новый штамм COVID-19 уже есть в других странах

Новый штамм коронавируса может уже быть за пределами Великобритании, в других странах

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Новый штамм коронавируса может уже быть за пределами Великобритании, в других странах. Как передает Report со ссылкой на РИА "Новвости", об этом заявил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс. "Реальность в том, что он уже может быть в других странах, мы знаем, что он уже есть в других странах", - заявил Шэппс в эфире телеканала Sky News. Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Ряд стран на фоне этой новости объявил о приостановке авиасообщения с Великобританией. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook