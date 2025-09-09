ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА

    В TƏBİB сообщили о стабилизации состояния ребенка, жестоко избитого родителями в Агдаме

    Здоровье
    • 09 сентября, 2025
    • 11:07
    В TƏBİB сообщили о стабилизации состояния ребенка, жестоко избитого родителями в Агдаме

    В TƏBİB сообщили о стабилизации состояния двухлетнего мальчика, жестоко избитого родителями в Агдаме в конце августа.

    В ответ на запрос Report в TƏBİB сообщили, что малыш продолжает лечение в отделении детской нейрохирургии Республиканской нейрохирургической больницы.

    Напомним, 27 августа ребенок был доставлен в Агдамскую центральную районную больницу в коматозном состоянии, после чего перевезен в Баку. Ему провели операцию по удалению субдуральной гематомы и декомпрессивную краниотомию.

    TƏBİB Агдам ребенок насилие
    Ağdamda zorakılığa məruz qalan uşağın son durumu açıqlanıb

    Последние новости

    11:29

    Казахстан ждет к 2028г завершения строительства ж/д линии Тургунди-Герат в Афганистане

    Инфраструктура
    11:27

    Сахиба Гафарова: Мирные инициативы Трампа имеют исключительно важное значение для Южного Кавказа

    Внешняя политика
    11:27

    В Бакинском метро готовятся внедрить оплату проезда по распознаванию лица

    Инфраструктура
    11:27

    Глава комитета Милли Меджлиса: Вашингтонские договоренности приблизили мир в регионе

    Внутренняя политика
    11:25

    За восемь месяцев из госбюджета Азербайджана возвращено более 202 млн манатов

    Финансы
    11:21

    Олег Григоров: В Сумской области находятся 100 тыс. вынужденных переселенцев

    Другие страны
    11:19

    Спикер Милли Меджлиса: Зангезурский коридор меняет транспортную карту Евразии

    Милли Меджлис
    11:17

    Ифтехар Анис: Конфликты в Азии могут нарушить важные морские торговые пути

    Другие страны
    11:17

    Сахиба Гафарова: Вашингтонские договоренности имеют историческое значение для Азербайджана и всего региона

    Внутренняя политика
    Лента новостей