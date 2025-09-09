В TƏBİB сообщили о стабилизации состояния ребенка, жестоко избитого родителями в Агдаме
Здоровье
- 09 сентября, 2025
- 11:07
В TƏBİB сообщили о стабилизации состояния двухлетнего мальчика, жестоко избитого родителями в Агдаме в конце августа.
В ответ на запрос Report в TƏBİB сообщили, что малыш продолжает лечение в отделении детской нейрохирургии Республиканской нейрохирургической больницы.
Напомним, 27 августа ребенок был доставлен в Агдамскую центральную районную больницу в коматозном состоянии, после чего перевезен в Баку. Ему провели операцию по удалению субдуральной гематомы и декомпрессивную краниотомию.
