    Происшествия
    • 27 августа, 2025
    • 21:10
    Агентство: Малолетний ребенок повторно подвергался насилию после возвращения к матери из детского дома - ОБНОВЛЕНО-2

    Малолетний ребенок, помещенный в детский дом после избиения родителями, повторно подвергался насилию после возвращения к матери.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщило Агентство социальных услуг.

    Отмечается, что в связи с физическим насилием над ребенком в прошлом году в подсистему "Дети, лишенные родительской опеки, усыновление и опекунская семья" Министерства труда и социальной защиты населения поступило обращение от Исполнительной власти Агдамского района:

    "На основании этого обращения ребенок был помещен в Детский дом №1 соответствующим решением Агентства социальных услуг при Минтруда. Позже мать ребенка Севиндж Рагимова обратилась в Насиминский районный суд с просьбой вернуть ребенка под ее опеку. Суд в своем решении от 11.06.2025 постановил передать малолетнего под опеку матери".

    Гюляр Сеймургызы

    Проводится расследование по факту избиения и нанесения травм двум малолетним детям (2 и 3 лет) их родителями в селе Хындырыстан Агдамского района.

    Как сообщил Report пресс-секретарь Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу, дети помещены в Агдамскую районную центральную больницу, где проходят обследование и лечение. Состояние 3-летнего ребенка оценивается как тяжелое, решается вопрос о его транспортировке в Баку.

    Случай взят под контроль Агдамским центром поддержки семьи и детей. Сотрудники центра находятся с детьми в больнице и следят за их состоянием. По предварительным данным, родители задержаны полицией и переданы следствию. Отмечается, что они грубо нарушили статью 60 Семейного кодекса, нанеся ущерб здоровью, нравственному развитию и достоинству детей.

    По словам Марданоглу, родители будут привлечены к ответственности и лишены родительских прав в соответствии со статьей 64 Семейного кодекса.

    Гюляр Сеймургызы

    В Агдаме зафиксирован случай жестокого обращения с двухлетним ребенком со стороны родителей.

    Как сообщает карабахское бюро Report, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

    Отмечается, что оба родителя страдают психическими расстройствами и ранее также применяли насилие к ребенку. Мальчика 2023 года рождения по решению Агдамского суда в 2024 году забрали из семьи и направили в детский дом, однако позже решением Насиминского районного суда вернули родителям.

    Отец ребенка Садиг Рагимов задержан сотрудниками полиции.

    По факту ведется расследование.

